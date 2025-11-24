Euro 2028: Cardiff-Wembley, il calendario ufficiale
La UEFA ha svelato il calendario ufficiale di Euro 2028, il torneo che unirà il Regno Unito e l’Irlanda in una festa del calcio senza precedenti. Si comincia a Cardiff il 9 giugno e si conclude a Wembley il 9 luglio, in un mese di puro spettacolo.
Il percorso del torneo
Il National Stadium of Wales a Cardiff ospiterà la cerimonia d’apertura. Il percorso verso la finale si snoderà attraverso 10 stadi iconici, tra cui l’Etihad Stadium di Manchester, Villa Park a Birmingham e il Tottenham Hotspur Stadium a Londra. Wembley ospiterà oltre alla finale anche una semifinale e un quarto.
Le novità per i tifosi
Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha promesso un torneo “per i tifosi”, con orari delle partite studiati per massimizzare l’esperienza: si giocherà alle 14:00, 17:00 e 20:00 GMT. Un investimento di 740 milioni di sterline garantirà sicurezza e servizi di altissimo livello.
La corsa alle qualificazioni
Le nazionali ospitanti (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda) parteciperanno alle qualificazioni con solo due posti riservati. Il sorteggio si terrà il 6 dicembre 2026 a Belfast, dando il via ufficiale al cammino verso Euro 2028.
