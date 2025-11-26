Estêvão, notte magica in Champions contro il Barça: tris Chelsea

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Esplosione di un talento precoce

Scatto sulla destra, cambio di ritmo e un tiro che finisce sotto la traversa. Stamford Bridge si alza per Estêvão Willian, il gioiello del Chelsea che firma un successo netto sul Barcellona in Champions. Ha solo 18 anni e si sta imponendo con una naturalezza che sorprende chiunque lo osservi. Con tre gol nelle sue prime tre partite nella massima competizione europea, entra in un ristretto club che comprende nomi del calibro di Mbappé e Haaland.

La gestione di Maresca e la crescita esponenziale

Alla vigilia del match, Enzo Maresca aveva scherzato sul suo possibile impiego. In campo, però, Estêvão ha mostrato perché l’allenatore straveda per lui. Velocità, tecnica superiore e una lucidità che non appartiene ai ragazzi della sua età. Ha messo in difficoltà Balde e Cubarsí, due tra i profili più promettenti del Barça. E nel confronto diretto con Lamine Yamal ha brillato come pochi altri potrebbero fare a parità di età.

Il presente è già suo

C’è la sua firma su tre dei quattro gol segnati finora con i Blues, tutti arrivati in Champions. Un impatto che supera ogni previsione, considerando l’investimento dell’estate: 34 milioni più 23 di bonus pagati al Palmeiras. Maresca lo sta gestendo con attenzione, mentre Carlo Ancelotti lo ha già portato al centro del progetto della Seleção, dove conta cinque reti nelle ultime sei presenze. Con il Mondiale alle porte, Estêvão viaggia spedito verso un ruolo da protagonista. Il presente gli appartiene.

