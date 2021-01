eSports: una nuova opportunità Gli eSports sono degli sport elettronici praticati tramite videogiochi a livello professionale; organizzati nel dettaglio come le vere competizioni sportive: con regole, arbitri, telecronisti e federazioni. Si tratta di un fenomeno in forte crescita e divenuto molto famoso negli ultimi anni soprattutto grazie alla generazione Z; trasformando così un semplice passatempo in una vera e propria competizione professionale, divenuta per molti anche un lavoro, in grado di fruttare miliardi di dollari. In Europa questo settore non è ancora molto sviluppato e ad oggi la Spagna tiene il testimone con un valore del 55% di spagnoli; i quali hanno assistito almeno ad un torneo nel corso dell’anno. In Italia questo valore è leggermente inferiore con il 53% degli italiani ad aver assistito ad una partita. Il settore però è in costante crescita e anche i maggiori casinò si stanno adeguando , dedicando agli eSports intere sezioni. ESPORTS: UNA NUOVA OPPORTUNITA’ Nell’ultimo anno gli sport elettronici hanno avuto modo di espandersi e farsi conoscere da più persone soprattutto nel periodo di lockdown e di emergenza sanitaria in tutto il mondo da coronavirus SARS CoV-2; durante il quale gli sport tradizionali hanno subito lunghi periodi di blocco. In questo periodo l’uso dei videogiochi negli Stati Uniti è aumentato ben del 75%; e di conseguenza sono nettamente aumentati gli acquisti di videogiochi e di oggetti correlati. Tra le società più famose che hanno aderito nell’ultimo periodo a questa nuova opportunità di ‘fare’ sport c’è il team NBA e la Formula 1. Anche se questo difficile momento a livello mondiale ha aiutato ad estendere la conoscenza di questi sport virtuali ha avuto anche impatti negativi; in particolare sull’economia, obbligando le società di eSports che hanno bisogno di ulteriori fondi a cercare finanziamenti alternativi come il crowdfunding e la quotazione in borsa. Oltre ad aver favorito il mondo del gaming, questi eventi hanno aiutato anche molti artisti, facendo concerti in streaming in ambienti di gioco; un esempio è Travis Scott, il quale ha presentato il suo ultimo album in un concerto live tramite il gioco Fortnite. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

