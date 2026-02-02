Esonero Zanetti, questa volta è arrivato: il comunicato dell’Hellas Verona

L’Hellas Verona ha deciso relativamente all’esonero di mister Paolo Zanetti: la brutta sconfitta nella trasferta di Cagliari e le riflessioni successive hanno maturato il cambio in panchina per cercare di dare una svolta alla stagione che vede i gialloblù ultimi in classifica insieme al Pisa, avversario allo stadio Bentegodi proprio nella gara di campionato in programma venerdì che aprirà la ventiquattresima giornata di Serie A.

Dopo aver rischiato in diverse situazioni di essere esonerato nel corso della sua avventura all’Hellas ed essendo sempre riuscito a risollevare la squadra lottando contro tutte le vicissitudini, questa volta la decisione è stata quasi inevitabile. La squadra, questo contestano soprattutto i tifosi, è apparsa spenta salvo sporadiche partite/momenti.

Al momento, non c’è un sostituto avvantaggiato rispetto ad un altro: i classici nomi sulla piazza – D’Aversa, Giampaolo, Gotti – sicuramente saranno vagliati così come la volontà e convinzione di prendere in mano una squadra in una difficile situazione e a pochi mesi dalla fine della stagione con diversi scontri diretti ravvicinati, tra i quali Parma e Genoa.

Di seguito, la nota integrale della società veronese:

Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.

L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco.