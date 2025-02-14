Esonero Conceicao, prime crepe nel Milan: Ibra insoddisfatto

Anthony Ferrara · Pubblicato il 14 Febbraio 2025 · Aggiornato il 15 Febbraio 2025

Esonero Conceicao: la permanenza del tecnico lusitano al Milan sarebbe tutt’altro che scontato; Ibra riflette, mentre il gruppo…

CONCEICAO ESONERO MILAN – Un grande, enorme abbaglio arabo con la SuperCoppa Italiana conquistata a Riyad, nel tripudio di due clamorose rimonte contro Juventus e Inter e il lento declino tra Zagabria e Rotterdam, aggravato da qualche malumore all’interno dello spogliatoio. Sembrava decisamente cambiato il vento in quel di Milanello con l’avvicendamento che ha condotto Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca, ma qualcosa non convince, tanto che l’esonero dell’ex Porto, a questo punto, potrebbe anche già materializzarsi a giugno. Un mese e mezzo dopo l’approdo nel mondo rossonero, la media punti del nuovo Mister è incrementata di pochissimo rispetto quella maturata dal predecessore (1.75 Fonseca; 1.92 Conceicao) e in più sembrava registrarsi qualche spiffero d’insoddisfazione da parte di una parte del gruppo che mal digerirebbe i metodi troppo da “bastone, con poca carota”, dell’allenatore.

In tutto questo, non andrebbe certamente tralasciata un certo senso di fastidio da parte del management nei confronti di alcune esternazioni di Conceicao, non ultima, la sfuriata in mondo visione nei confronti di Davide Calabria, al termine della gara contro il Parma. I risultati, poi, tra Zagabria e Rotterdam, con il Diavolo costretto a sudare sette camicie per tentare di superare il crocevia contro gli olandesi di martedì, evidenzia un collettivo ancora troppo umorale e che non esprime un gioco corale nonostante gli impulsi derivanti dal mercato. Un insieme di fattori, questi, che potrebbero portare le parti a separarsi già al 30 giugno, con il Milan che farebbe decadere l’opzione per il rinnovo automatico dell’accordo con il Mister fino al 30 giugno 2026.

Milan, Conceicao già a un bivio: Champions o possibile esonero

Invertire il pericoloso trend di Rotterdam e rimontare il Feyenoord, martedì, potrebbe non essere sufficiente per il cammino rossonero di Conceicao. Molto, secondo quanto riferito da Sportmediaset, passerà anche dai risultati conseguiti in campionato, con la gara casalinga contro il Verona già determinante per la rincorsa Champions di una squadra troppo ondivaga e altalenante.