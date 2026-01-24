Esonero Baroni, il tecnico del Torino a rischio. La situazione

ESONERO BARONI? – Una giornata da dimenticare per il Torino, travolto per 6-0 sul campo del Como nella 22ª giornata di Serie A. Una prestazione a tinte scure che consegna ai granata la quarta sconfitta consecutiva in campionato e proietta la squadra di Marco Baroni in piena zona calda della classifica.

Il crollo al Sinigaglia e la crisi nera

Al Sinigaglia, il Como di Cesc Fàbregas ha dominato dal primo all’ultimo minuto, trascinato dalla doppietta di Anastasios Douvikas e dalle reti di Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Nicolas Kühn e Maxence Caqueret. I numeri parlano di un 59% di possesso per i lariani e di 17 tiri totali a 7, a testimonianza di una superiorità netta e incontrastata. Per il Torino, al 14º posto, il rischio di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere è diventato concreto.

Le parole di Baroni: “Mi assumo ogni responsabilità”

Al termine di una partita chiusa con le contestazioni dei tifosi granata, l’allenatore Marco Baroni non ha cercato alibi. “Mi prendo io la responsabilità di questa sconfitta“, ha dichiarato ai microfoni di DAZN. “Oggi abbiamo trovato una squadra che ci è stata superiore. In questo momento di difficoltà, l’unica strada è stare ancora più compatti e lavorare a testa bassa”. Il tecnico, sostenendo di aver ricevuto la fiducia dalla società, ha ribadito: “Sta a me, tocca a me trovare le soluzioni per uscire da questa situazione”.

ESONERO BARONI? – La prossima partita, già un test di solidità, sarà fondamentale per il futuro di Baroni sulla panchina del Torino. La squadra non può permettersi altri passi falsi.