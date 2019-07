ESCLUSIVA EC – Padova, obiettivo Alcibiade: la situazione

ESCLUSIVA PADOVA ALCIBIADE – Tornato dodici mesi fa alla Juventus, con cui aveva già disputato il settore giovanile, Raffaele Alcibiade – difensore centrale classe 1990 – è al momento svincolato. Tra le fila della squadra bianconera Under 23, allenata in questa stagione da Mauro Zironelli, il giocatore ha collezionato un totale di 20 presenze.

E nelle scorse ore, intervistato da Mirko Di Natale per conto di “Tuttojuve.com“, ha risposto così alla domanda relativa al suo futuro: “Ci sono state delle chiacchierate in corso con alcune squadre di Serie C, ma si occupa di tutto il mio procuratore. Vorrei sposare un progetto per diversi anni, la mia volontà è quella di condividere un percorso in cui poter crescere, migliorare e ottenere insieme dei traguardi importanti. E, soprattutto, mi piacerebbe giocare in una società che ha la mia stessa fame. Sto scalpitando, per questo spero di trovare un impiego il prima possibile (sorride ndr). Se potessi, sceglierei un club vicino casa (Lombardia ndr) anche perché sto per diventare padre ma questo non preclude affatto una destinazione diversa. Ho solo voglia di poter giocare nuovamente“.

ESCLUSIVA PADOVA ALCIBIADE – Secondo quanto appreso da “Europa Calcio”, sulle tracce di Alcibiade ci sarebbe anche il Padova, club di Serie C ma con l’obiettivo di tornare subito in cadetteria. Più precisamente, la dirigenza biancoscudata averebbe già avviato i dialoghi con Vincenzo Pisacane, agente del difensore. Ma, almeno per il momento, non ci sarebbe ancora nulla di concreto. Sull’ormai ex Juventus ci sarebbero anche diverse altre società di Serie C. Il futuro di Alcibiade è dunque ancora incerto.

FONTE IMMAGINE: pagina Facebook “Raffaele Alcibiade FanPage”

