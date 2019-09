ESCLUSIVA – Grandolfo: “Felice qui a Pesaro, col Padova gara maschia”

GRANDOLFO PESARO – Dopo lo 0-0 contro il Carpi di questa domenica, fra tre giorni il Padova giocherà sul campo della Vis Pesaro, in occasione della 5^ giornata di questo Girone B di Serie C. La squadra di Sullo è a quota 10 punti, mentre i biancorossi ne hanno 6, e nell’ultimo turno hanno perso a Ravenna col punteggio di 2-1.

GRANDOLFO PESARO – Per l’importante match del Benelli, “Europa Calcio” ha intervistato in esclusiva Francesco Grandolfo, attaccante classe 1992 e approdato nelle Marche in estate dopo la scorsa annata tra le fila della Virtus Verona. Fino a questo momento ha collezionato 6 presenze e 1 gol tra campionato e Coppa Italia.

Come sta andando questo primo periodo a Pesaro?

“Molto bene, sono contento della squadra e del posto in cui mi trovo. La Vis Pesaro è una società molto seria che punta a far bene ed è ambiziosa, tanti altri club di Lega Pro dovrebbero essere così“.

E con il tecnico Pavan? Che tipo di allenatore è?

“Una brava persona, molto preparato e che lavora tantissimo per la squadra. Ci dà sempre le giuste basi per arrivare alla partita della domenica. Siamo molto contenti di avere lui come guida tecnica“.

Finora il bilancio è di due vittorie e due sconfitte. Cosa ha funzionato di più e cosa di meno?

“Siamo felici delle vittorie, dobbiamo lavorare su alcuni aspetti che non sono andati bene nei due ko. Con l’aiuto del mister stiamo cercando di superare quelle difficoltà che conosciamo. Ripartiremo da questi presupposti per affrontare le prossime partite“.

Domenica arriva il Padova. Che impressione si è fatto dei biancoscudati?

“E’ una squadra molto compatta e forte, non sarà una partita facile. Abbiamo visto nelle prime quattro giornate che il Padova è tosto affrontare. Stiamo cercando di prepararci al meglio“.

Che tipo di partita sarà la sfida di domenica?

“Ci aspettiamo una gara maschia e combattuta. Adesso analizzeremo gli avversari per cercare di sfidare al meglio l’avversario. Sarà in ogni caso una partita molto dura“.

