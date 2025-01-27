ESCLUSIVA Amoruso: “Nico Williams perfetto per il Napoli”

Raffaele Campo · Pubblicato il 27 Gennaio 2025 · Aggiornato il 28 Gennaio 2025

AMORUSO NICO WILLIAMS NAPOLI – Ospite a Calcio Time, in onda sui canali social di EuropaCalcio.it, Lorenzo Amoruso ha parlato relativamente al percorso di alcune di big di Serie A.

Così l’ex difensore di Bari, Fiorentina e Glasgow Rangers: “Il Milan? Vedo grande confusione, l’operazione Kalulu alla Juve, che è costantemente uno dei migliori dei bianconeri, è il caso più emblematico. Per Conceicao è difficile perché è sempre tosto entrare in corsa, il Milan deve lottare per i primi posti, non stare quasi a metà classifica. La rosa ha giocatori importanti ma manca la continuità: hanno vinto due volte contro l’Inter e battuto il Real, e perso punti pesanti contro squadre piccole. Senza lanciare nessuna accusa, ma deve esserci un qualche fattore negativo nella testa dei calciatori. È inutile cambiare tanto anche adesso, altrimenti rischi di perdere la tua identità dopo i tanti cambiamenti estivi“.

AMORUSO NICO WILLIAMS NAPOLI – Prosegue: “Il Napoli? Non era facile per Conte dopo la depressione della passata annata. Ha cambiato sistema di gioco e ci è voluto tempo, pensiamo al 3-0 alla prima di campionato contro il Verona. Ha ridato grinta e qualità, senza riproporre il 3-5-2, modulo che aveva usato ovunque aveva allenato in precedenza. Chiesa al Napoli? L’ho visto crescere qui a Firenze ed ha un potenziale assurdo, purtroppo sta ancora facendo i conti con il problema fisico che si porta dietro da anni.

Nico Williams? Sarebbe perfetto per il Napoli, è già un top player. In ogni caso deve arrivare un nuovo esterno. Potrebbe anche uscire un nome a sorpresa“.

Di seguito sull’Inter: “Parte da una solidità che c’è già da quattro/cinque anni, ancora prima dell’arrivo di Simone Inzaghi. Che aveva portato a Milano ciò che, molto a grandi linee, aveva fatto vedere alla Lazio. Inoltre grandissima la società con i tanti colpi a parametro zero che si sono rivelate tutte grandissime operazioni. Pensiamo solo a Calhanoglu e Thuram. Quando non puoi fare grandi investimenti per i debiti, non puoi permetterti di sbagliare un solo colpo. È stata fondamentale l’esperienza della dirigenza“.

Sulla Fiorentina: “Dopo l’episodio di Bove, fino a quel momento imprescindibile e uno dei migliori in Serie A, Palladino ha cambiato le carte in tavola sostituendolo con Sottil. Mossa che non mi ha convinto, e infatti la squadra ha faticato tantissimo. Secondo me l’idea di esonerare Palladino non c’è mai stata, ma qualche dubbio lo abbiamo avuto tutti. La voce del Napoli su Pongracic? La Fiorentina lo ha pagato 16 milioni e ha esordito di fatto contro la Lazio giocando molto bene. Le dinamiche di mercato sono imprevedibili, ma se il Napoli non propone una valida contropartita, non penso che i viola vogliano privarsene“.

