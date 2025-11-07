Erik ten Hag conteso tra Ajax e Wolves: futuro in bilico
Battaglia internazionale per Erik ten Hag
Erik ten Hag è pronto a tornare in panchina. Dopo l’esperienza al Bayer Leverkusen, l’allenatore olandese è nel mirino di due club europei: i Wolves, ultimi in Premier League, e l’Ajax, che sogna di riportarlo ad Amsterdam dopo gli anni d’oro tra il 2018 e il 2022. Due strade molto diverse, una rischiosa e l’altra più familiare.
Sfida Premier: il rischio Wolves
I Wolves hanno individuato in Ten Hag l’uomo giusto per provare a risollevare una stagione disastrosa. Con appena due punti in dieci partite, la squadra è in piena crisi e la retrocessione appare concreta. Accettare la panchina inglese significherebbe affrontare un progetto in emergenza, con pressioni enormi e risorse limitate. Il tecnico valuta l’offerta con cautela, consapevole che un nuovo fallimento potrebbe pesare sulla sua immagine.
Ajax, la via del ritorno
L’Ajax rappresenta invece la scelta più logica e stabile. Ten Hag conosce l’ambiente, la filosofia e i giovani talenti del club, con cui vinse tre campionati e raggiunse le semifinali di Champions League. L’idea di un ritorno affascina sia il tecnico che i tifosi, desiderosi di un rilancio tecnico coerente con l’identità storica del club.
Il bivio decisivo
Erik ten Hag si trova davanti a una scelta cruciale: rischiare tutto in Premier League o tornare nella sicurezza dell’Ajax. Il suo prossimo passo definirà il futuro della sua carriera e, forse, anche la sua eredità nel calcio europeo.
