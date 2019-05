Entella, Gozzi: “Genoa? Spero resti in serie A

Nonostante la grande impresa dello scorso Dicembre in Coppa Italia contro il Genoa, il presidente dell’Entella spera nella salvezza del Grifone. La vittoria ai calci di rigore sui rossoblù, rivelatasi poi un sogno che cullava da tempo Gozzi, è stato uno dei punti più alti della storia del club chiavarese, promosso tra i cadetti alcune settimane fa, grazie alla vittoria per 1 a 0 sulla Carrarese che ha permesso alla squadra di vincere il girone A.

Gozzi, a margine della cerimonia di premiazione in Regione Liguria per la cavalcata in B del proprio club, si è così espresso sul Genoa:

“Spero che il Genoa si salvi, Genova ha interesse ad avere due squadre in Serie A”