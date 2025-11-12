Endrick vicino all’Olympique Lione: accordo in prestito con il Real
Endrick verso l’Olympique Lione: accordo con il Real Madrid
L’Olympique Lione è a un passo dal chiudere il prestito di Endrick, giovane talento di proprietà del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, i due club hanno trovato un’intesa verbale per il trasferimento temporaneo del brasiliano, senza opzione di riscatto. Restano da completare soltanto gli aspetti burocratici per ufficializzare l’accordo.
Il Real Madrid, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha dato il proprio consenso affinché Endrick possa accumulare esperienza in Ligue 1, considerato un campionato ideale per la crescita di giovani attaccanti. L’entourage del giocatore, intanto, è già al lavoro per trovare una sistemazione a Lione in vista del suo arrivo.
Lione accelera: obiettivo chiudere subito l’operazione
Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il club francese vuole finalizzare l’affare il prima possibile, senza attendere la fine di gennaio. Endrick, che ha espresso entusiasmo per la possibilità di vestire la maglia del Lione, sarebbe pronto a unirsi al gruppo guidato da Paulo Fonseca già nelle prossime settimane.
Il Real Madrid continuerà a monitorare da vicino le prestazioni del giovane attaccante, convinto che questa esperienza possa rappresentare un passaggio cruciale nella sua maturazione. Per l’Olympique Lione, si tratterebbe di un colpo di grande prestigio e prospettiva, utile per rilanciare la seconda parte di stagione.
