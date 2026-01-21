En-Nesyri, oggi il vertice decisivo: la Juve in pole sul Napoli

La Juventus è a un passo da Youssef En-Nesyri. Dopo l’accelerata delle ultime ore, la trattativa per l’attaccante marocchino del Fenerbahçe entra oggi nella sua fase cruciale, con un incontro decisivo tra il giocatore e il club turco per definire le modalità dell’addio. I bianconeri, che hanno superato l’interesse del Napoli, attendono in pole position il via libera per chiudere l’operazione.

L’accordo con il giocatore e il nodo economico

En-Nesyri, reduce dalla finale della Coppa d’Africa con il Marocco, ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Torino. Il Fenerbahçe, per ragioni finanziarie, è aperto a cederlo in prestito. Il principale scoglio è l’ingaggio del giocatore, che percepisce circa 8 milioni di euro a stagione, un onere che la Juventus dovrà interamente coprire.

Perché il Napoli è in svantaggio

Anche il Napoli di Antonio Conte segue con attenzione il profilo dell’ex Siviglia, considerandolo un rinforzo ideale per l’attacco. Tuttavia, i partenopei sono in netto svantaggio nella corsa. Il motivo non è legato alle risorse economiche – l’operazione, in prestito, costerebbe circa 5 milioni – ma alla garanzia di minutaggio. En-Nesyri, desideroso di giocare con continuità, troverebbe alla Juventus di Luciano Spalletti uno spazio da protagonista che il Napoli, con Rasmus Hojlund e Romelu Lukaku in rosa, non potrebbe assicurare.

Il piano B bianconero dopo il caso Mateta

L’affondo per En-Nesyri rappresenta il piano B della dirigenza juventina, guidata da Damien Comolli, dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Le esose richieste del club inglese hanno spinto i bianconeri a cambiare obiettivo, trovando nel marocchino un’alternativa più percorribile a breve termine. La volontà di tutte le parti è di chiudere rapidamente.