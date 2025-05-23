Empoli-Verona, Zanetti: “Squadra percepisce importanza e momento; missione salvezza, sarebbe un onore”

Alessandro Collu · Pubblicato il 23 Maggio 2025 · Aggiornato il 23 Maggio 2025

Paolo Zanetti ha parlato a due giorni dalla trasferta di campionato dell’Hellas Verona contro l’Empoli, ultima gara della stagione. Così il tecnico dei gialloblù:

“Harroui? Puntavamo tanto su di lui, qualità che fanno da collante tra centrocampo e attacco, ha assist, buona fase di non possesso… ma ci siamo abituati a non averlo, speriamo in futuro l’Hellas possa goderselo. Abbiamo situazioni da valutare come Montipò che ha un problema muscolare, a rischio; Daniliuc ha avuto l’influenza e penso sia recuperabile“.

Sull’Empoli: “Ha una identità ben chiaro, furore agonistico, aggressività, ottime individualità e sarà sicuramente difficile“.

Possono decidere anche i risultati sugli altri campi, in particolare Lazio-Lecce: “Sono sempre stato dentro queste situazioni, concentriamoci su noi stessi, essere lucidi e dare in campo tutto quello che abbiamo, fare del nostro meglio altrimenti incappiamo in prestazioni non corrette. Ho visto la squadra crescere, dobbiamo essere pronti a star dentro e l’unica cosa che conta è il risultato per la salvezza. l’obiettivo è salvare l’Hellas, è la missione, sarebbe un sogno, un onore: ho visto la squadra pronta, percepisce l’importanza e il momento“.

Il punto casalingo nello scorso turno contro il Como: “Sapevamo era più forte di noi, sei vittorie consecutive, ho fatto i complimenti ai ragazzi come hanno rimesso in piedi la partita provando poi a vincerla, l’atteggiamento ritrovato. Ad un passo da fare una grande impresa“.

Zanetti conclude: “In campo chi sta meglio, ragionando anche dal punto di vista tattico su che partita aspettarsi, poi anche chi subentra deve essere pronto a risolvere le cose. E’ un gruppo che ha dovuto superare le difficoltà, probabilmente anche preventivabili e sembravano superate, poi sono usciti i nostri problemi più mentali che altro, dobbiamo essere un gruppo vincente e bisogna tornare a casa con la salvezza in tasca. Abbiamo più di qualche giocatore in credito con la fortuna, sarei contento se questi riuscissero ad essere protagonisti in una gara del genere. Rappresentiamo una città, una tifoseria, uno stemma e i ragazzi della vecchia guardia mi hanno aiutato cosa significa giocare, vincere per l’Hellas.

Gli attaccanti? Mancano i gol ma non subiscono particolarmente questa pressione, ogni partita è a sé e possono essere decisivi da un momento all’altro, siamo andati in gol con giocatori diversi.

Io sono molto carico, pieno di energia, ho l’obiettivo vicino e la sto incanalando verso la squadra. Stadio meraviglioso, pubblico da Champions League, club storico, centro sportivo isolato senza alcun tipo di pressione, c’è tutto e mi sono trovato alla grande, qui le emozioni non mancano mai“.

Qui il video pubblicato sui canali ufficiali del club gialloblù.

