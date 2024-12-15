Empoli, su Fazzini il Napoli è in pole

EMPOLI FAZZINI NAPOLI – Da almeno diciotto mesi, Jacopo Fazzini è uno dei pezzi pregiati dell’Empoli. Non è più un mistero che su di lui ci siano diverse big italiane.

Come riferisce il quotidiano campano Il Mattino, in pole per il giovane centrocampista ci sarebbe al momento il Napoli, che già per gennaio potrebbe tentare l’affondo.

EMPOLI FAZZINI NAPOLI – I due club sono già legati da un ottimo rapporto, e l’inserimento di possibili contropartite tecniche da parte del Napoli come Zerbin e Ngonge potrebbe facilitare il tutto. Gli azzurri devono fare però attenzione alla Lazio, altro club sulle tracce di Fazzini.

