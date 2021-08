EMPOLI PINAMONTI – Dopo Cutrone, l’Empoli sta per mettere a segno un altro grande colpo in attacco. E’ arrivata infatti la fumata bianca per l’arrivo in Toscana di Andrea Pinamonti.

Come riportato da Sky Sport, l’ex attaccante del Genoa, arriverà in prestito dall’Inter. L’intesa definitiva è arrivata nelle ultime ore. Pinamonti è atteso ad Empoli già in serata, quando potrà dunque iniziare la sua nuova avventura.

EMPOLI PINAMONTI – Per Pinamonti, l’Empoli potrebbe rappresentare una sorta di riscatto dopo la passata stagione in cui non è riuscito a trovare spazio nella vincente Inter di Antonio Conte.

L’attaccante è stato impiegato, infatti, solo 8 volte lo scorso anno, con l’unico centro realizzato a campionato già deciso contro la Sampdoria.

