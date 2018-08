Empoli, obiettivo Cataldi. Mentre Krunic…

Toscani sul giovane mediano, in quest’ultima stagione al Benevento. Per la mezzala bosniaca, che piace al Torino, si registrano offerte dalla Bundesliga

Dopo l’ufficialità di Matias Silvestre, arrivato ieri dalla Sampdoria, l’Empoli guarda anche altri giocatori. Secondo “La Gazzetta dello Sport“, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Danilo Cataldi, mediano classe 1994 di proprietà della Lazio ma in quest’ultima stagione al Benevento.

Nelle prossime ore, si legge nel quotidiano milanese, gli uomini di mercato dei toscani proveranno l’affondo decisivo per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista, che ha anche il corteggiamento del Chievo.

Altro giocatore che tiene banco in casa Empoli è Rade Krunic, mezzzala bosniaca che ha diversi estimatori, tra cui anche il Torino. I granata offrirebbero 4 milioni più il cartellino di Afriyie Acquah, mentre gli azzurri valutano il giocatore almeno 7 e ne chiederebbero uno in più cash. Nel frattempo per il calciatore si registrano offerte anche dalla Bundesliga.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: