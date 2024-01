La panchina di Andreazzoli, tecnico dell’Empoli subentrato a Paolo Zanetti nel corso della stagione, sarebbe già traballante: ore decisive

La sconfitta maturata in un match definito come snodo fondamentale per la salvezza e andato in scena al Bentegodi tra l’Hellas Verona e l’Empoli, potrebbe risultare una sentenza per il futuro sulla panchina dei toscani di Aurelio Andreazzoli. Con la squadra reduce da quattro risultati negativi nelle ultime cinque uscite, rispettivamente contro Torino, Lazio, Milan e Verona, appunto, che hanno rispedito i toscani al penultimo posto in classifica e con un solo punto di vantaggio sulla Salernitana, la panchina del tecnico sarebbe già pericolante.

Subentrato a stagione in corso al posto di Paolo Zanetti, l’avvicendamento tra i due tecnici potrebbe nuovamente verificarsi, ma con destini opposti. Questa volta, infatti, l’ex tecnico del Venezia rileverebbe lo stesso Andreazzoli, la cui cura non sta sortendo alcun effetto ad un club in difficoltà da inizio stagione, a dire il vero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, la società empolese si sarebbe riservata qualche giorno per riflettere in merito al futuro della panchina del club, atteso da un calendario che, eccezion fatta per la proibitiva gara in programma all’Allianz Stadium, contro la Juventus, offrirà molte risposte sui dubbi salvezza. L’Empoli, infatti, scenderà in campo contro Monza, Genoa, Salernitana: servirà una scossa immediata per non perdere terreno nei confronti della concorrenza.

