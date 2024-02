EMPOLI, IL DS ACCARDI RACCONTA LA TRATTATIVA PER NIANG – Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha commentato in conferenza stampa la lunga trattativa che ha portato Mbaye Niang in Toscana. L’attaccante senegalese, tornato in Italia dopo le precedenti esperienze con Milan, Torino e Genoa è stato corteggiato a lungo dalla società azzurra, fortemente interessata a Niang.

Queste le parole di Accardi in merito alla trattativa:

“Ho fatto una lunga chiacchierata con Niang e lui ci ha subito dato la disponibilità di venire a Empoli. Le dinamiche ci hanno portato ad aspettare, pensavamo si svincolasse ma poi abbiamo dovuto cambiare strategia”.

“Ho trovato un ragazzo molto motivato, sa quello che si gioca l’Empoli e quello che si gioca lui. Si è messo in discussione senza troppe pretese, con sei mesi di contratto e con rinnovo legato a obiettivi personali e di squadra. Questo ci ha dato la certezza di prenderlo, con lui abbiamo completato un reparto in cui mancavano certe caratteristiche”.

“Noi stavamo cercando dei giocatori con certe caratteristiche, come primo obiettivo abbiamo preso Cerri, poi è nata l’opportunità Niang. Ci siamo fatti domande se sarebbe stato il caso di intervenire. La trattativa è nata i primi di gennaio, quando abbiamo capito che era una possibilità ci siamo presentati e lui fin da subito ha sposato il nostro progetto”.

