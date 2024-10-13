Empoli, Esposito: “Questo club ha creduto in me. Lukaku? Lo sento”
EMPOLI ESPOSITO LUKAKU – In occasione della prossima sfida di campionato tra Empoli e Napoli, Sebastiano Esposito è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.
Così il giovane attaccante dei toscani: “Questo è il primo club di A che ha creduto in me. Una nuova vita, sì. Ha avuto il coraggio, è una famiglia, dà valore ai soldi e non li sperpera. Io non sono sorpreso da questo avvio, è la gente che è sorpresa. Bisognava venire in ritiro a guardare gli allenamenti. Stiamo bene nei 20 metri, ognuno corre per l’altro“.
EMPOLI ESPOSITO LUKAKU – Di seguito: “Colombo? Non ha mai vinto un derby contro di me, io segnavo sempre lui no… Dall’Under 14. Lo sfotto e ci divertiamo, usciamo insieme a Empoli dove vivo con la mia ragazza, Elena, di Genova“.
Poi: “Lukaku? Lo sento. Poco fa ero a San Giorgio a Cremano e c’era una sua statua enorme. L’ho chiamato. Per sfotterlo naturalmente“.
