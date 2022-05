EMPOLI CORSI VICARIO – Una delle note positive del sorprendente Empoli di questa stagione è il portiere Guglielmo Vicario. L’estremo difensore è stato tra i migliori dei toscani, come affermato anche dal presidente del club Fabrizio Corsi a Radio Toscana.

EMPOLI, CORSI: “VICARIO HA FATTO UNA GRANDE STAGIONE, FARA’ IL SALTO IN UNA BIG”

Queste le sue parole: “Gli serve una squadra importante, una maglia pesante che gli dia maggiori responsabilità. Un conto è fare il portiere dell’Empoli, un conto è difendere i pali della Fiorentina. Ma che si tratti dei viola o della Lazio, altro club su di lui, Vicario farà comunque il salto in una big perché si è contraddistinto per un campionato straordinario. Non ha particolari difetti, anzi, cura ogni dettaglio. Al momento non abbiamo necessità di vendere, ma probabilmente saremo costretti a farlo perché per alcuni giocatori arriveranno offerte importanti“.

