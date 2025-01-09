Empoli, Corsi: “Fazzini? Dalla Lazio proposta irricevibile”

Raffaele Campo · Pubblicato il 9 Gennaio 2025 · Aggiornato il 10 Gennaio 2025

EMPOLI CORSI FAZZINI LAZIO – Intervistato da lalazio.com, Fabrizio Corsi ha parlato di Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dell’Empoli da tempo conteso da Lazio e Napoli.

Così il presidente del club toscano: “Fazzini e la Lazio? Quella loro proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene? Guardi, io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo…“.

EMPOLI CORSI FAZZINI LAZIO – Poi: “Una proposta che a me non va bene, io non chiudo le porte a nessuno, ma se così stanno le cose, non lo vendo, magari a giugno andrà meglio per noi, vedremo. Domani (9 gennaio, ndr) tornerà in campo ad allenarsi e pronto per giocare, per noi Fazzini è un giocatore importante. Sono rimasto basito dal fatto che un giocatore non venga a giocare la partita e non si alleni anche per questa situazione. Distratto dalla Lazio? Guardi lasciamo perdere per favore“.

