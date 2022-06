Intervistato da “La Nazione“, il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha spiegato quale sarà la strategia di mercato del club in vista della prossima stagione. Corsi ha annunciato che qualche giocatore lascerà la Toscana, con la società che è pronta ad inserire in rosa diversi ragazzi provenienti dalle giovanili.

EMPOLI, CORSI: “CEDEREMO QUALCUNO SICURAMENTE, DENTRO TANTI GIOVANI”

Queste le sue parole: “Uno o due elementi saranno sicuramente ceduti, ci saranno altrettanti innesti in prima squadra dalle giovanili, poi occorre anche capire come si evolverà il mercato. Non è un mistero che in rosa ci siano dei calciatori ambiti. Con il ricavato possiamo reinvestire per costruire una squadra competitiva. L’ultima stagione è stata conclusa con dieci prestiti, spero in qualcosa di diverso. Il discorso legato allo stadio è in fase di valutazione. Sono cifre importanti, al momento spaventose, si tratta di un investimento immobiliare non è esattamente il nostro mestiere“.

LEGGI ANCHE: