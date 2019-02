Empoli – Chievo 0-1: la sblocca Giaccherini [LIVE]

Dopo la Fiorentina, il Chievo affronta la seconda toscana di fila, l’Empoli, allo stadio Castellani in una sfida che sembra essere una delle ultimissime chiamate. Il mister gialloblù, Domenico Di Carlo invita a non guardare la classifica, pur sapendo la rilevanza di uno scontro diretto del genere: allora, i punti si cercano attraverso la prestazione. Il primo a sporcarsi i guantoni è Sorrentino con un tiro a giro di Traorè, parato senza problemi. Il portiere ospite deve ripetersi di nuovo su tiro di Krunic, poi Bani salva la ribattuta quasi a colpo sicuro di Caputo.

Empoli in fiducia, il Chievo inizia a creare qualcosa solo attorno al quarto d’ora per lo più con Emanuele Giaccherini. E’ proprio il fantasista gialloblù che al 30′ avanza verso il centro e un gran tiro porta in vantaggio i veronesi: è 0-1.

Empoli: Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traorè, Pasqual; Farias, Caputo

Allenatore: Giuseppe Iachini

Chievo Verona: Sorrentino; Bani, Barba, Rossettini; Kiyine, Hetemaj, Rigoni, Jaroszynski; Giaccherini; Pellissier, Stepinski

Allenatore: Domenico Di Carlo

Arbitro: Marco di Bello di Brindisi