L’Empoli è sembra più vicino a riabbracciare Ciccio Caputo. Nonostante l’infortunio di Quagliarella che sembrava potesse bloccare la cessione dell’attaccante, l’operazione tra i toscani e la Sampdoria è vicinissima alla fumata bianca.

EMPOLI, CAPUTO AD UN PASSO. LAMMERS E MARIN VERSO LA SAMPDORIA

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il ds dell’Empoli Accardi ha chiuso ieri a Milano l’accordo con Caputo. Per far sì che il ritorno del classe ’87 in Toscana diventi realtà, manca solo un ultimo passo, ovvero l’accordo tra la Sampdoria e gli agenti di Lammers e Marin, due giocatori coinvolti in questa operazione e vicini al trasferimento a Genova, sponda blucerchiata. Una volta superato anche quest’ultimo ostacolo l’affare verrà definito.

