Empoli-Cagliari, perplessità per il divieto vendita ai residenti in Sardegna: la nota rossoblù [AGGIORNATA]
Empoli-Cagliari, scontro diretto per la salvezza in programma domenica pomeriggio allo stadio Castellani non vedrà presenti i residenti in Sardegna: con sorpresa di tutti, società rossoblù compresa, l’acquisto dei biglietti non è stato consentito anche per coloro in possesso della tessera del Cagliari Calcio “Passione Casteddu”.
“In attesa di un provvedimento da parte delle autorità, auspichiamo vivamente che le istituzioni preposte considerino attentamente le ben note difficoltà legate all’insularità, che già rendono complessi gli spostamenti della tifoseria rossoblù“, scrive il club sardo che si augura ci sia “la possibilità di esercitare liberamente il diritto a seguire la squadra in trasferta“, soprattutto dopo che diversi tifosi hanno “già sostenuto significativi costi economici, acquistando per tempo voli aerei o biglietti dei traghetti per raggiungere la Toscana“.
Il Cagliari Calcio chiede un “intervento equo delle istituzioni” e sottolinea la “forte perplessità” che va a colpire un popolo intero, “tradizionalmente leale e ospitale“: i tifosi, in caso di divieto alla trasferta, potranno presentare ricorso al TAR per la revoca dell’ordinanza o chiedere il risarcimento dei danni derivanti da costi già sostenuti per i trasporti.
[AGGIORNAMENTO 04/04]: Il Tar ha accolto il ricorso del Cagliari e chi in possesso della tessera del tifoso potrà entrare allo stadio: “la genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tre le tifoserie dell’Empoli e del Cagliari”.
