Emery: “Mbappe? E’ da molto che vuole andare al Real Madrid…”

Il tecnico francese dell’Arsenal parla del suo ex calciatore nel PSG

Mbappe andrà al Real Madrid? Secondo Unai Emery si, o almeno, il fuoriclasse francese del PSG vorrebbe. Questo è il pensiero dell’ex tecnico di Kylian nel PSG, pensiero che aveva comunque già esternato nell’estate scorsa prima dell’addio ai parigini. Le dichiarazioni rilasciate da Mbappe giorni fa, fanno ancora molto rumore e saranno destinate a farlo per tutto il resto dell’estate. Il calciatore vuole cambiare aria e le merengues sono in cima alla lista dei suoi desideri per il futuro.

Emery ha dichiarato a El Larguero che l’ex Monaco sogna di vestire questa maglia da sempre: “Quando ero allenatore del PSG, parlai con lui e con suo padre per farlo restare. Voleva andare al Real Madrid e aveva pure l’opzione Barcellona. Ma il Madrid è sempre stata la prima scelta”.

Intanto dalle parti del Bernabeu gongolano. Mbappe è nettamente il miglior giovane presente al momento, nonché uno dei migliori giocatori al mondo. I suoi numeri in questa stagione sono impressionanti: 38 reti in 41 apparizioni a soli 20 anni. L’alieno sta per sbarcare in Spagna?