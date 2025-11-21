Emerson Royal attacca il Milan: pressioni, critiche e rinascita

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Il racconto di Emerson Royal sulla parentesi Milan

L’esperienza di Emerson Royal al Milan gli ha lasciato più ombre che luci. Il terzino oggi al Flamengo è tornato sulle difficoltà vissute in rossonero: in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha spiegato di essersi sentito osservato con un’intensità persino superiore a quella riservata a Cristiano Ronaldo. Ha raccontato di aver percepito un giudizio costante, spesso duro, che gli imponeva di dover dimostrare il doppio per essere accettato.

Il ritorno in Brasile e la ritrovata serenità

Nel Flamengo ha ritrovato spazio, fiducia e serenità. È tornato titolare, ha segnato, ha servito un assist e soprattutto ha recuperato entusiasmo. Lo ha detto chiaramente: in Brasile si sente rinato. Qui può lavorare con continuità, senza il peso di un ambiente percepito come ostile. Ha ricordato anche gli anni vissuti all’estero, tra Tottenham e Milan, sottolineando quanto fosse importante tornare a casa per sentirsi apprezzato.

Conte, Leao e il legame con l’Italia

Le sue parole su Antonio Conte sono state nette. Ha ammesso che l’allenatore lo ha aiutato a crescere, soprattutto nella mentalità. Ha spiegato di seguire ancora il Milan quando può e di mantenere un rapporto stretto con Rafael Leao. Guardare la Serie A gli interessa, ma non prova nostalgia per l’Italia.

Le critiche dei tifosi e la decisione di lasciare

Ha parlato anche dei video di scherno e dell’onda di critiche che lo aveva investito sin dal primo giorno. Ha chiarito che quel materiale era datato e manipolato, ma ha ricordato quanto quel clima avesse pesato su di lui e sulla sua famiglia. Alla fine la decisione di lasciare il Milan è maturata da sola, una scelta inevitabile per ritrovare serenità.

