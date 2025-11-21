 Salta al contenuto

Emerson Royal attacca il Milan: pressioni, critiche e rinascita

Il racconto di Emerson Royal sulla parentesi Milan

L’esperienza di Emerson Royal al Milan gli ha lasciato più ombre che luci. Il terzino oggi al Flamengo è tornato sulle difficoltà vissute in rossonero: in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha spiegato di essersi sentito osservato con un’intensità persino superiore a quella riservata a Cristiano Ronaldo. Ha raccontato di aver percepito un giudizio costante, spesso duro, che gli imponeva di dover dimostrare il doppio per essere accettato.

Il ritorno in Brasile e la ritrovata serenità

Nel Flamengo ha ritrovato spazio, fiducia e serenità. È tornato titolare, ha segnato, ha servito un assist e soprattutto ha recuperato entusiasmo. Lo ha detto chiaramente: in Brasile si sente rinato. Qui può lavorare con continuità, senza il peso di un ambiente percepito come ostile. Ha ricordato anche gli anni vissuti all’estero, tra Tottenham e Milan, sottolineando quanto fosse importante tornare a casa per sentirsi apprezzato.

Conte, Leao e il legame con l’Italia

Le sue parole su Antonio Conte sono state nette. Ha ammesso che l’allenatore lo ha aiutato a crescere, soprattutto nella mentalità. Ha spiegato di seguire ancora il Milan quando può e di mantenere un rapporto stretto con Rafael Leao. Guardare la Serie A gli interessa, ma non prova nostalgia per l’Italia.

Le critiche dei tifosi e la decisione di lasciare

Ha parlato anche dei video di scherno e dell’onda di critiche che lo aveva investito sin dal primo giorno. Ha chiarito che quel materiale era datato e manipolato, ma ha ricordato quanto quel clima avesse pesato su di lui e sulla sua famiglia. Alla fine la decisione di lasciare il Milan è maturata da sola, una scelta inevitabile per ritrovare serenità.

