Elmas, futuro in bilico: il Torino ha dubbi sul riscatto da 18 mln
Il centrocampista Eljif Elmas sta vivendo una stagione di rilievo con la maglia del Torino, club che lo ha acquisito in prestito dal Lipsia. La formula dell’accordo prevede un’opzione di riscatto fissata a 18 milioni di euro, ma la società granata valuta questa cifra eccessiva, mettendo così in dubbio la permanenza definitiva del giocatore in Serie A.
Le prestazioni di Elmas con il Torino
Dall’arrivo in Piemonte, Elmas ha mostrato un rendimento positivo, contribuendo in modo significativo al centrocampo del Torino. Le sue qualità tecniche e la capacità di incidere nelle fasi offensive hanno convinto l’allenatore e la dirigenza, ma non abbastanza da giustificare un investimento così oneroso. La sua esperienza in Bundesliga con il Lipsia non è stata altrettanto brillante, motivo per cui il club tedesco sembra disposto a valutare un ritorno del centrocampista.
Il nodo del riscatto Elmas
Il riscatto di Elmas rappresenta il principale punto di discussione tra le due società. Il prezzo di 18 milioni è ritenuto troppo elevato dal Torino, che potrebbe decidere di non esercitare l’opzione di acquisto. In tal caso, il calciatore farebbe ritorno al Lipsia, dove dovrà riconquistare spazio e fiducia.
Prospettive future per il centrocampista macedone
Il futuro di Eljif Elmas appare quindi incerto. La dirigenza granata dovrà valutare con attenzione il rapporto qualità-prezzo, mentre il giocatore potrebbe dover riorientare la propria carriera tra Germania e Italia. Il riscatto di Elmas rimane dunque un tema centrale nelle strategie di mercato del Torino per la prossima stagione di Serie A.
