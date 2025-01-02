Eldor Shomurodov, irrompe il Venezia: contatti avviati con la Roma

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Gennaio 2025 · Aggiornato il 3 Gennaio 2025

Eldor Shomurodov, attaccante della Roma e della nazionale uzbeka, sarebbe il profilo scelto dal Venezia per la risalita: contatti avviati

ELDOR SHOMURODOV VENEZIA – Rivali non solo in campo, con l’anticipo di sabato, alle ore 15:00, che potrebbe rivelarsi una sorta di bivio per la strada che conduce alla salvezza delle due squadre nel corso della seconda parte di stagione. Venezia e Empoli, squadre che faranno alzare il sipario sul 2025, almeno per ciò che concerne la Serie A, incroceranno i guantoni anche in ottica mercato invernale, con la lotta serrata per l’ingaggio di Eldor Shomurodov, attaccante in uscita dalla Roma e predestinato all’addio della capitale. Stando a quanto confermato da Il Messaggero, il club veneto si sarebbe ufficialmente iscritto alla corsa per il trentenne uzbeko avviando i contatti con il club giallorosso, nel tentativo di soffiare l’ex Genoa proprio all’Empoli.

Il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 potrebbe nettamente agevolare un assalto mediante un prestito semestrale, per poi ridiscutere i termini dell’acquisto definitivo dalla Roma a giugno. Il tutto a prezzo notevolmente ridotto rispetto a quanto preventivato dalla società capitolina, in relazione anche al ruolo da attore non protagonista vestito da Eldor Shomurodov nel corso dell’esperienza giallorossa. Il calciatore, infatti, è reduce da un’altra avventura, in Serie A, con la maglia del Cagliari: l’approdo di Claudio Ranieri sembrava poter concedere all’uzbeko più fiducia e minuti, ma la folta concorrenza e il ritorno, a pieno ritmo, di Dybala non hanno favorito l’ingresso del classe 1995 nelle rotazioni del Mister romano. Ora, il tentativo del Venezia potrebbe risultare decisivo per riportare Shomurodov lontano dalla capitale, con il club arancionerverde a caccia di esperienza e qualità per la rimonta salvezza.

