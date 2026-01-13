El Shaarawy rifiuta il Genoa: scelta Roma, futuro da definire

La decisione è arrivata in modo netto. Stephan El Shaarawy ha rifiutato la proposta del Genoa, scegliendo di restare alla Roma almeno fino al termine della stagione. Una presa di posizione chiara, che racconta molto del momento personale e professionale dell’esterno italiano.

La scelta del giocatore

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, El Shaarawy ha deciso di rimanere a Trigoria fino a giugno, declinando l’ipotesi di un trasferimento immediato al Genoa. A 33 anni, il giocatore ha preferito la continuità e la stabilità, anche a fronte di un minutaggio ridotto.

La posizione della Roma

Il nodo resta il progetto tecnico. L’esterno non rientra nei piani futuri della Roma, orientata verso una ristrutturazione del reparto offensivo. L’idea del club è chiara: ringiovanire e ridisegnare le gerarchie, anche a costo di separarsi da profili esperti e legati all’ambiente.

Numeri e rendimento stagionale

In questa stagione El Shaarawy ha collezionato 13 presenze in Serie A, servendo 2 assist. Numeri contenuti, ma coerenti con un utilizzo spesso marginale. Il suo percorso in giallorosso, iniziato nel gennaio 2021, resta comunque significativo per rendimento e affidabilità.

Scenari di mercato

La valutazione attuale di Transfermarkt è di 2,5 milioni di euro. Oltre al Genoa, anche il Trabzonspor ha monitorato la situazione. Il futuro resta aperto, ma la sensazione è che la prossima estate segnerà un passaggio decisivo.

Per ora, El Shaarawy resta alla Roma. Non per strategia, ma per scelta.