El Kaabi, record storico: supera En-Nesyri

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 28 Novembre 2025 · Aggiornato il 28 Novembre 2025

Ayoub El Kaabi entra nella storia del calcio marocchino. Con il gol segnato contro il Real Madrid, l’attaccante dell’Olympiacos è diventato il miglior marcatore marocchino di tutti i tempi nelle competizioni europee, superando Youssef En-Nesyri.

Il sorpasso storico

El Kaabi ha raggiunto quota 25 reti in sole 32 presenze tra Champions League, Europa League e Conference League. Un’efficienza impressionante se paragonata alle 64 partite necessarie ad En-Nesyri del Fenerbahçe per segnare 24 gol. Il record era atteso da tempo e arriva in una serata memorabile contro le Merengues.

Un percorso in ascesa

L’attaccante trentaduenne, approdato in Grecia meno di tre anni fa, ha conquistato anche un altro primato: è ora il miglior marcatore straniero di sempre per una squadra greca nelle coppe europee. Un traguardo che conferma la sua straordinaria progressione nel calcio continentale.

Il valore del record

Questo risultato non è solo un numero, ma il simbolo di un calciatore in costante evoluzione. In un arco di tempo relativamente breve, El Kaabi ha saputo imporsi come un punto di riferimento assoluto per l’Olympiacos e un orgoglio per il calcio marocchino in Europa.

