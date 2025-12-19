Ekkelenkamp svela un retroscena sul gol al Napoli: “Ecco perché..”

Il centrocampista in forza all’Udinese, Ekkelenkamp, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche degli allenamenti nel period Covid

EKKELENKAMP GOL NAPOLI – Evidentemente, l’azzurro gli porta benissimo. La prima rete in questa stagione, dopo undici presenze in Serie A, Jurgen Ekkelenkamp l’ha realizzata nuovamente al Napoli con lo stesso fondamentale. Il centrocampista olandese, questa volta, ha fulminato Milinkovic-Savic da fuori area dopo aver trafitto, nel corso della passata stagione, Alex Meret con un tiro dalla distanza. Stupendo quello di domenica, con un destro che si è spento all’incrocio dei pali e ha permesso all’Udinese di battere un’altra big dopo lo scalpo all’Inter, a San Siro. E il gol del venticinquenne pare aver radici molto lontane.

Secondo quanto riferito dallo stesso centrocampista ai microfoni di Radio TV Serie A, il tiro dalla distanza è divenuto specialità di casa Ekkelenkamp in un determinato periodo: “Mi sono allenato duramente durante il Covid. Calciavo spesso da fuori area perché dovevo assolutamente migliorare in questa tipologia di giocata e sono felice di averlo mostrato anche contro il Napoli, in campionato”.

“Sbloccare una partita in cui meritavamo già il vantaggio nei minuti precedenti è stato davvero motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Battendo il Napoli abbiamo mostrato ancora tutte le nostre qualità anche contro le grandi, anche se in partite alla portata abbiamo fallito: non so spiegarmi il perché. L’Udinese è una squadra ambiziosa e sono contento di far parte di questo gruppo. Con Mister Runjaic alla guida puntiamo sempre a fare del nostro meglio per toglierci tantissime soddisfazioni e regalarle anche ai tifosi”, ha chiosato l’olandese.

