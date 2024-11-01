 Salta al contenuto

Eintracht, Marmoush sogna la Premier. E il Liverpool…

Raffaele Campo
EINTRACHT MARMOUSH PREMIER LIVERPOOL – Con ogni probabilità, sarà lontano da Francoforte il futuro di Omar Marmoush, bomber egiziano che nell’estate 2023 aveva firmato a parametro zero con l’Eintracht.

In questo avvio di stagione ha già segnato 9 gol, finendo inevitabilmente sotto i riflettori delle big d’Europa.

EINTRACHT MARMOUSH PREMIER LIVERPOOL – Secondo quanto riferisce Sky Sport DE, dalla prossima stagione il centravanti vorrebbe andare a giocare in Premier League, con il Liverpool che sarebbe una opzione piuttosto concreta.

Dal canto suo, l’Eintracht avrebbe fissato il prezzo del suo cartellino per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro.

 

