Eintracht-Atalanta, Palladino: “Emozioni da parte, ritroviamo il DNA; orgoglioso di questi ragazzi”

Alessandro Collu · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

© foto Stefano D’Offizi

Raffaele Palladino è stato intervistato a Francoforte da Sky Sport dove l’Atalanta giocherà domani la gara di Champions League contro l’Eintracht. Emozioni speciali per il nuovo mister dei bergamaschi:

“Già la parola Champions mette emozione ma non c’è spazio per le emozioni, bisogna essere concentrati, affrontare una squadra forte, una competizione europea, importante, l’emozione la lasciamo subito via al fischio d’inizio; la cosa che mi emoziona è vedere i ragazzi che danno tutto e questo mi lascia tranquillo e ben sperare per il futuro, sono davvero orgoglioso di allenare questi ragazzi“.

Palladino aggiunge: “L’intensità, la qualità, gli stadi, l’atmosfera rendono tutto più bello, bisogna alzare il livello sempre, l’Eintracht è una squadra temibile, bisogna avere grande rispetto, sta facendo bene in Bundesliga, sono sesti e fanno tanti gol ma siamo venuti qui con l’autostima e consapevolezza che possiamo fare una grande prestazione, vogliamo ritrovare il nostro DNA.

A me è sembrata un’eternità stare fuori, sono stati cinque mesi di grane esperienza, sono stato tanto in giro, ho studiato una nuova lingua, l’inglese, fondamentale per questo lavoro e per me, personale e sono andato in Inghilterra, ho visto tante squadre e allenamenti, l’Arsenal che mi ha impressionato, Arteta che mi affascina molto, il campionato inglese mi piace molto e seguivo anche l’italiano con la speranza di ripartire al più presto“.

