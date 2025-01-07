Effetto Karlsson a Lecce, Corvino: “Oudin e Sansone fuori lista”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 7 Gennaio 2025 · Aggiornato il 8 Gennaio 2025

Lo sbarco a Lecce dell’esterno svedese Karlsson, dal Bologna, avrà effetti immediati sul mercato; le parole di Corvino su Sansone e Oudin

CORVINO OUDIN SANSONE – Un punto racimolato col Genoa dopo due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Lazio e il Como di Fabregas; diciassette punti in classifica, alla fine del girone d’andata, destano parecchia preoccupazione dalle parti di Lecce, con il club salentino che sarà chiamato a una seconda parte di stagione da protagonista per evitare la retrocessione. Alla prima scossa, con l’avvicendamento alla guida tecnica che ha condotto Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan, sulla panchina della squadra, dovrebbe far seguito anche una seconda, più profonda, in ottica mercato invernale. Lo sbarco in Salento di Jesper Karlsson, esterno svedese il cui cartellino è stato rilevato in prestito dal Bologna, innescherà un effetto domino per ciò che concerne il reparto offensivo. La conferma giunge direttamente dalle parole di Pantaleo Corvino.

Oudin e Sansone estromessi dal progetto Giampaolo: la conferma di Corvino

Intervenuto in conferenza stampa, il Direttore Sportivo del Lecce ha rivelato alcune scelte della società in merito alla posizione di alcuni tesserati da considerare estromessi dal progetto tecnico targato Giampaolo. Ecco un estratto delle dichiarazioni di Corvino: “Oudin e Sansone finiranno fuori lista, non fanno più parte del progetto. Siamo già completi sulle fasce e disponiamo di diversi elementi, come Morente, Pierotti e Dorgu, senza contare l’adattabilità di Krstovic e Rebic. Karlsson arriva a Lecce come sostituto di Banda, mentre non abbiamo in mente altre operazioni per quanto riguarda il centravanti. Krstovic è importante per la squadra e crediamo anche nell’ascesa di altri elementi, come Marchwinski e Helgason, calciatori nei quali riponiamo fiducia per il futuro. Intendiamo operare in difesa, dove potrebbe arrivare un elemento che si alterni con Guilbert. In uscita, Hasa è sulla lista di un club importante; vedremo…”, ha chiosato Corvino.