EFC, ad Amsterdam nuove strategie per il futuro del calcio europeo

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 4 Dicembre 2025

Consiglio EFC riunito per le priorità del calcio europeo

Il Consiglio di Amministrazione EFC si è riunito ad Amsterdam per delineare le strategie che guideranno il calcio europeo per club nei prossimi anni. È stato il primo incontro dopo il rebranding e ha visto la partecipazione dei dirigenti senior dei club più rappresentativi del continente.

L’EFC conta oggi oltre ottocento società affiliate provenienti da cinquantaquattro federazioni, un numero in continua crescita. Il coinvolgimento dei club è aumentato sensibilmente grazie ai numerosi eventi organizzati nel 2025 e alla nascita dell’Executive Leadership Programme, sviluppato in collaborazione con la Harvard Business School.

Aggiornamento su UC3 e diritti commerciali UEFA

Spazio anche ai progressi della joint venture UC3, attiva nel marketing e nella gestione dei diritti commerciali delle competizioni UEFA per club. La recente gara per i diritti media delle UCC maschili ha attirato l’interesse dei principali operatori europei, confermando la solidità dei nuovi format.

Il Consiglio ha inoltre evidenziato l’impatto positivo degli accordi siglati per il calcio femminile, con la UEFA Women’s Champions League trasmessa da Disney+ in Europa e da CBS Paramount negli Stati Uniti.

Nuovi format UCC e investimenti nel settore giovanile

L’EFC ha ribadito la centralità dell’accesso alle competizioni, ora aperte a centosessanta nove club a stagione. I nuovi format garantiscono maggiore partecipazione e una crescita costante del movimento, sostenuta anche da una distribuzione record dei fondi di solidarietà.

Infine, spazio allo sviluppo giovanile e alla tutela dei giovani calciatori, con analisi mirate sulle carriere e proposte per rendere più flessibili i contratti dei primi professionisti. L’obiettivo è costruire un ecosistema più equilibrato e sostenibile per il futuro del calcio europeo.

