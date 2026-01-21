Edin Dzeko lascia la Fiorentina: vola allo Schalke 04

Un’altra bandiera del calcio europeo saluta l’Italia. Edin Dzeko ha ufficialmente risolto il suo rapporto con la Fiorentina per accasarsi allo Schalke 04, club di 2. Bundesliga tedesca. L’attaccante bosniaco, reduce da un’esperienza di sei mesi sotto le cure di Pioli prima e Vanoli poi, conclusasi senza reti in Serie A, ha scelto così un nuovo capitolo in Germania.

Un accordo a breve termine con obiettivi chiari

L’operazione è stata definita nelle ultime ore. Dzeko, 39 anni, ha firmato un contratto di sei mesi con i tedeschi, un impegno fino al termine della stagione corrente. La sua motivazione è legata a un progetto ambizioso: lo Schalke, sotto la guida dell’allenatore bosniaco Miron Muslic, punta con decisione alla promozione in Bundesliga. Il contratto del giocatore prevede infatti ricchi bonus legati al raggiungimento di questo obiettivo.

Il ritorno in Germania e l’eredità viola

Per Dzeko, si tratta di un ritorno in un Paese che conosce bene, avendo vestito con successo la maglia del Wolfsburg. La sua avventura in viola, iniziata la scorsa estate, si chiude dopo 11 presenze senza realizzazioni. La Fiorentina, da parte sua, perde un attaccante di esperienza ma libera ingaggio e spazio in rosa per la risalita in classifica. Per il bosniaco, invece, inizia una nuova sfida con l’obiettivo di tornare a segnare e contribuire all’ascesa dei Minatori.