Ederson nel mirino del Barcellona: l’Atalanta valuta la cessione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Novembre 2025 · Aggiornato il 29 Novembre 2025

Il Barcellona accelera per Ederson

Il nome di Ederson è entrato con forza nelle strategie del Barcellona, che considera il centrocampista dell’Atalanta una delle soluzioni più credibili per rafforzare il reparto nella prossima sessione di mercato. A 26 anni, il brasiliano ha accumulato continuità e prestazioni di alto livello in Serie A e nelle coppe europee, diventando un punto fermo del sistema di gioco nerazzurro.

Perché piace al club catalano

L’interesse del Barcellona nasce dall’esigenza di dare maggiore equilibrio a una squadra che in questa stagione ha evidenziato qualche difficoltà nel recupero palla. Il profilo di Ederson, fisico e attento alla fase difensiva, risponde perfettamente a questa necessità. La candidatura è stata caldeggiata da André Cury, figura influente nel mercato brasiliano e già protagonista delle operazioni che portarono in Catalogna giocatori come Arturo Vidal e Paulinho.

Il valore tecnico del brasiliano

All’Atalanta, Ederson si è affermato come centrocampista completo. Copre ampi spazi, intercetta, protegge la difesa e mantiene sempre un ritmo competitivo. Non è un regista puro, ma garantisce pulizia nelle uscite, gestione nei momenti caldi e versatilità tattica, potendo agire sia da mediano che in un doppio perno.

Le cifre dell’operazione

Il contratto lo lega ancora all’Atalanta, ma il club potrebbe aprire alla cessione in caso di proposta soddisfacente. La valutazione oscilla intorno ai 40 milioni, cifra ritenuta alta ma sostenibile dal Barcellona se dovesse verificarsi una cessione importante.

