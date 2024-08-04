È corsa a tre per Prass: Atalanta, Bologna e Hoffenheim sul centrocampista

CALCIOMERCATO PRASS – I riflettori del mercato si accendono su Alexander Prass: dopo l’interesse del Bologna, anche l’Atalanta è sulle tracce del talentuoso austriaco dello Sturm Graz. Tuttavia, entrambi i club dovranno affrontare una dura competizione anche con l’Hoffenheim, che nelle ultime ore sta cercando l’affondo decisivo per assicurarsi il centrocampista.

Il Bologna segue da tempo il giovane Prass, un centrocampista che si sta affermando sempre più come esterno sinistro. Il suo ottimo rendimento in quel ruolo durante Euro 2024 con la nazionale ha ulteriormente accresciuto l’interesse della squadra allenata da Vincenzo Italiano e non solo.

Infatti, oltre ai rossoblu, anche l’Hoffenheim, secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sports DE, sta cercando di raggiungere un accordo finale con lo Sturm Graz anche se ancora l’affare definitivo non si è concluso.

Il Bologna deve affrontare la concorrenza dell’Hoffenheim, ma soprattutto, anche quella dell’Atalanta, che secondo le ultime notizie provenienti dalla Germania, ha già avviato i contatti con il club austriaco. L’interesse dei bergamaschi è particolarmente significativo, specialmente ora che stanno per finalizzare la cessione di Hans Hateboer al Rennes per circa 3 milioni di euro.

Per Atalanta, Bologna e Hoffenheim il vero ostacolo rimane convincere lo Sturm Graz, che è fermo sulle sue richieste: il club austriaco non è disposto a scendere sotto i 10 e i 12 milioni di euro per il classe 2001 Prass, il cui contratto scade il 30 giugno 2026.

