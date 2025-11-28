Dzeko scuote il club e i tifosi dopo il ko con l’AEK Atene

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Novembre 2025

Dzeko e il messaggio ai tifosi

Lo sfogo di Edin Dzeko dopo il ko con l’AEK Atene fotografa un momento complesso. L’attaccante non usa giri di parole e parla con franchezza di una squadra che fatica a costruire, a tenere ritmo e a gestire le pressioni di una Conference League fin qui deludente.

Una prestazione che non convince

Il centravanti lo dice senza filtri. Non riescono a mettere insieme due o tre passaggi di fila e la squadra appare fragile nei momenti chiave. Nel primo tempo qualcosa si è visto, due reti annullate hanno complicato la serata e andare sotto nel punteggio ha reso tutto più pesante. La ripresa è stata segnata da errori tecnici, palloni regalati e scarsa lucidità. Dzeko ammette di non essere al livello richiesto e invita ognuno a guardarsi dentro, consapevole che la maglia va meritata ogni giorno.

Il rapporto con lo stadio

La parte più forte del suo messaggio riguarda i tifosi. Dzeko chiede sostegno, nonostante la prestazione negativa. Sottolinea quanto i compagni più giovani sentano il peso dei fischi e come il clima sugli spalti condizioni la serenità della squadra. Il bosniaco insiste sul fatto che serva un ambiente più protettivo, almeno durante la gara.

Uno snodo della stagione

Il quadro che emerge è chiaro. La squadra non è al meglio fisicamente e vive un passaggio fragile. Dzeko però rilancia e invita tutti a restare compatti, perché il cammino europeo è ancora aperto e la stagione può cambiare volto.

LEGGI ANCHE: