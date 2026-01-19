Dzeko alla svolta: lo Schalke ci prova, ma c’è il Paris FC

L’avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina sembra giunta a una svolta anticipata. Dopo soli sei mesi e una stagione sottotono in Serie A, il centravanti bosniaco è sul mercato e al centro di un duello tra lo Schalke 04 e il Paris FC.

Lo Schalke punta sul fattore Germania

Lo Schalke, leader della 2. Bundesliga, sta conducendo trattative serie per riportare Dzeko in Germania. Il club di Gelsenkirchen punta su due argomenti forti: il ricordo dei successi del giocatore ai tempi del Wolfsburg e la presenza dell’allenatore bosniaco Miron Muslic. L’offerta, per non stravolgere l’assetto salariale, sarebbe basata su ingaggio basso ma con massicci bonus legati alle prestazioni e alla promozione.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La concorrenza agguerrita del Paris FC

La strada per lo Schalke non è però spianata. Sul tavolo c’è anche l’interesse del Paris FC, neopromosso in Ligue 1. Il club della capitale francese, alla ricerca di un attaccante esperto, potrebbe offrire a Dzeko uno stipendio più alto e la certezza di giocare in prima divisione. Una proposta economicamente più vantaggiosa che mette in difficoltà i piani tedeschi.

La situazione alla Fiorentina

Dopo 11 presenze senza gol in campionato con la maglia viola, la separazione appare inevitabile. La Fiorentina, in piena lotta per non retrocedere, è pronta a lasciar partire l’attaccante per fare spazio a nuovi innesti. Per Dzeko, a 39 anni, si tratta di scegliere tra un ritorno sentimentale in Germania con un progetto ambizioso e un’ultima, lucrosa esperienza in una top league europea.