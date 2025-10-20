Dybala verso il Brasile: il Flamengo prepara l’affondo
Foto © Stefano D’Offizi
Dybala in bilico tra Roma e Sud-America
Paulo Dybala, attaccante della Roma, sta vivendo un momento decisivo della sua carriera. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, il suo futuro potrebbe esser lontano dalla capitale italiana: il Flamengo ha messo gli occhi su di lui, come riportato da fonti brasiliane.
Flamengo accelera per il grande colpo
Il Flamengo, forte di una nuova sponsorizzazione e di un progetto ambizioso, sarebbe pronto a offrire a Dybala un accordo di due anni con opzione di rinnovo. Il club brasiliano attende l’apertura della finestra contrattuale dal 1° gennaio 2026 per sondare ufficialmente il terreno e provare a convincere l’attaccante a partire verso un’avventura continentale.
Perché Dybala considera il salto in Sud-America
A spingere Dybala verso il Flamengo concorrono diversi fattori: desiderio di maggiore continuità, un ruolo centrale nel progetto tecnico e la possibilità di tornare nel mercato sud-americano affrontando una nuova sfida. La Roma, pur volendo trattenerlo, dovrà far fronte a richieste importanti e a un periodo contrattuale che entra nella fase finale.
Impatto sulla Roma e scenario 2026
La partenza di Dybala rappresenterebbe un duro colpo per la Roma: perderebbe un elemento di esperienza e leadership offensiva, costringendo la dirigenza a intervenire sul mercato. Il Flamengo, dal canto suo, punta a fare un vero salto di qualità. Il mercato invernale 2026 potrebbe quindi essere teatro di una trattativa che porterà a un trasferimento che scuote gli equilibri dell’America latina e rappresenta una pietra miliare per il club carioca.
