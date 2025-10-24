Dybala tra Roma e Flamengo: il futuro si decide a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Ottobre 2025 · Aggiornato il 24 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Dybala, il bivio tra Roma e Flamengo

Il futuro di Paulo Dybala resta uno dei temi caldi del calciomercato invernale 2026. Il contratto con la Roma scade a giugno e, nonostante la clausola di estensione automatica attivata lo scorso gennaio fino al 2026, il rinnovo definitivo non è ancora arrivato. Il club giallorosso vuole blindarlo, ma le condizioni economiche e le prospettive tecniche non hanno ancora convinto l’argentino.

Le mosse della Roma: fiducia e prudenza

La Roma considera Dybala un simbolo del progetto sportivo, ma non può permettersi squilibri finanziari. La proposta sul tavolo prevede un ingaggio rivisto al ribasso, bilanciato da bonus legati a presenze e rendimento. Una formula che riflette cautela e sostenibilità, ma che non entusiasma il giocatore.

Flamengo all’assalto: il richiamo del Sudamerica

Il Flamengo osserva con attenzione. Il club brasiliano, intenzionato a rafforzare il proprio peso internazionale, ha pronto un biennale con opzione di rinnovo. Lo stipendio sarebbe inferiore a quello attuale, ma il ruolo centrale nel progetto e la possibilità di tornare vicino a casa attraggono Dybala.

Decisione imminente: un equilibrio sottile

Per la Roma, perdere Dybala significherebbe rinunciare non solo ai gol, ma anche alla leadership nello spogliatoio. Per il giocatore, invece, scegliere il Flamengo equivarrebbe a chiudere il ciclo europeo e aprire una nuova fase della carriera. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale futuro sceglierà “La Joya”.

