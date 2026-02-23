Dybala-Roma, è addio? Il Boca preme, il rinnovo è al ribasso

Il futuro di Paulo Dybala è un nodo sempre più intricato in casa Roma. A meno di quattro mesi dalla scadenza naturale del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, la trattativa per il rinnovo non decolla. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la dirigenza giallorossa sta valutando l’ipotesi di proporre un accordo al ribasso, consapevole che l’attuale ingaggio da circa 8 milioni di euro (comprensivi di bonus) non è più sostenibile per le casse del club.

Un progetto tecnico in evoluzione

La Roma di Gian Piero Gasperini sta costruendo un progetto che guarda sempre più ai giovani under 30, e Dybala, classe 1993, fatica a trovare una centralità assoluta. I continui problemi fisici di questa stagione lo hanno limitato a sole 22 presenze, condizionando il dialogo per il futuro. Dalla prossima settimana, sono attesi contatti tra l’agente Carlos Novel e il ds Frederic Massara, ma l’ottimismo scarseggia.

Il fascino del Boca Juniors

Sullo sfondo resta fortissima la suggestione del Boca Juniors. Il club argentino, spinto anche dai tentativi di convincimento dell’ex romanista Leandro Paredes, preme per riportare la Joya in patria a parametro zero. L’offerta giallorossa, al momento, è considerata poco più di un contentino, e l’entourage del giocatore sta riflettendo se accettare un ridimensionamento tecnico ed economico in Serie A o sposare il fascino del ritorno a casa. La sensazione è che il destino di Dybala si scriverà lontano da Trigoria.