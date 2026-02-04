Dybala-Roma, addio estivo: rinnovo impossibile. Il Boca…

La storia tra Paulo Dybala e la Roma si avvia ormai verso l’epilogo. Nonostante il calciomercato invernale si sia chiuso senza sorprese e la Joya resterà in maglia giallorossa almeno fino a giugno, il rinnovo del contratto in scadenza appare un’ipotesi sempre più remota. Il motivo è puramente economico: per il club, il suo ingaggio attuale di circa 8 milioni di euro netti a stagione è considerato insostenibile.

Il nodo economico e la volontà del giocatore

L’ostacolo non è tattico, ma finanziario. Gian Piero Gasperini, pur stimando il talento dell’argentino, ha chiarito pubblicamente di non poter intervenire in una questione che riguarda la sostenibilità del club. Da parte sua, Dybala ha espresso più volte il desiderio di rimanere a Roma, arrivando anche ad aprire a una riduzione dello stipendio. Tuttavia, dalla società non sono giunte risposte concrete o aperture decisive per invertire la rotta. La dirigenza, con il direttore sportivo Frederic Massara, deve ancora affrontare il nodo delle scadenze contrattuali, ma la volontà sembra chiara.

Il presente in campo e il futuro incerto

Intanto, il presente sul campo è complicato. In questa stagione, Dybala ha collezionato solo tre reti ed è stato frenato, come spesso accaduto, da problemi fisici. Attualmente è fuori per un lieve infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle gare contro Udinese e Cagliari, con il rientro puntato per la sfida contro il Napoli.

Guardando al futuro, il ventaglio di opzioni si sta delineando. L’ipotesi più concreta sembra essere un ritorno in Argentina al Boca Juniors, club per cui lo stesso Dybala ha simpatia. I dirigenti del club di Buenos Aires hanno già espresso il loro “sogno” di portarlo in maglia Xeneize, sfruttando lo status di giocatore svincolato. Sulla carta restano anche altre possibilità, come un’altra esperienza europea, un passaggio in MLS o un’offerta dall’Arabia Saudita, ma al momento non ci sono proposte concrete sul tavolo. Una cosa è certa: immaginare la Roma della prossima stagione con la Joya in rosa sta diventando sempre più difficile.