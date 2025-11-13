Dybala rifiuta il Boca Juniors: vicino il rinnovo con la Roma

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Dybala rifiuta il Boca Juniors e pensa al rinnovo con la Roma

Paulo Dybala ha deciso: nonostante l’interesse concreto del Boca Juniors, l’argentino vuole proseguire la sua carriera in Europa e sta valutando il rinnovo con la Roma. Il fantasista giallorosso, sotto contratto fino a giugno 2026, rimane un elemento centrale nel progetto sportivo del club capitolino, anche se la sua permanenza dipenderà dalle nuove condizioni economiche del futuro accordo.

La posizione della Roma e le condizioni del rinnovo

La Roma intende prolungare il contratto di Dybala, ma solo a fronte di garanzie fisiche e di una revisione dell’ingaggio, oggi tra i più alti della rosa. Le frequenti pause dovute agli infortuni hanno spinto la dirigenza a valutare un rinnovo più flessibile, con una durata inferiore o un ingaggio ridotto. L’entourage del giocatore, tuttavia, fa sapere che la volontà dell’attaccante è chiara: restare nella capitale.

Il Boca Juniors resta alla finestra

Il Boca Juniors continua a sognare un ritorno del campione in patria, ma al momento l’opzione sudamericana resta secondaria. Anche il Flamengo avrebbe manifestato interesse, ma Dybala vuole continuare a misurarsi nel calcio europeo e contribuire al percorso della Roma in Serie A e nelle competizioni continentali.

Il club giallorosso è pronto a formalizzare una nuova offerta nelle prossime settimane. Il destino di Paulo Dybala, almeno per ora, sembra ancora colorarsi di giallorosso.

LEGGI ANCHE: