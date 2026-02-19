Dybala, niente intervento: la Roma attende la Joya
Tiene banco il caso Paulo Dybala in casa Roma. Il ginocchio sinistro continua a dare fastidio e l’infiammazione che lo accompagna da settimane non è ancora del tutto rientrata. Ecco il punto: nessun intervento chirurgico è in programma.
Dybala lavora per tornare in campo
Dopo aver saltato le sfide contro Udinese, Cagliari e Napoli, l’argentino aveva ripreso ad allenarsi in gruppo. Nelle ultime ore, però, si era diffusa la voce di un possibile intervento. L’entourage della Joya ha smentito con decisione. L’obiettivo è rientrare tra i convocati già contro la Cremonese, con uno sguardo più concreto al big match con la Juventus.
A Trigoria si è visto il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin. La sua presenza non era legata a Dybala, ma a Soulé, alle prese con una pubalgia che lo limita da settimane.
Le altre notizie dall’infermeria
Arrivano segnali incoraggianti per Gian Piero Gasperini. Hermoso e Koné sono tornati a piena disposizione e saranno presenti contro la Cremonese di Davide Nicola. Possibile recupero anche per Wesley, che sta smaltendo il problema alla caviglia con lavoro personalizzato.
Restano fuori El Shaarawy, fermato da un’infiammazione al tendine d’Achille, e Ferguson, alle prese con un fastidio alla caviglia sinistra.
La Roma aspetta Dybala. Non al massimo, ma determinato a stringere i denti per tornare protagonista in questa fase chiave della Serie A.