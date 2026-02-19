Dybala, niente intervento: la Roma attende la Joya

Tiene banco il caso Paulo Dybala in casa Roma. Il ginocchio sinistro continua a dare fastidio e l’infiammazione che lo accompagna da settimane non è ancora del tutto rientrata. Ecco il punto: nessun intervento chirurgico è in programma.

Dybala lavora per tornare in campo

Dopo aver saltato le sfide contro Udinese, Cagliari e Napoli, l’argentino aveva ripreso ad allenarsi in gruppo. Nelle ultime ore, però, si era diffusa la voce di un possibile intervento. L’entourage della Joya ha smentito con decisione. L’obiettivo è rientrare tra i convocati già contro la Cremonese, con uno sguardo più concreto al big match con la Juventus.

A Trigoria si è visto il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin. La sua presenza non era legata a Dybala, ma a Soulé, alle prese con una pubalgia che lo limita da settimane.

Le altre notizie dall’infermeria

Arrivano segnali incoraggianti per Gian Piero Gasperini. Hermoso e Koné sono tornati a piena disposizione e saranno presenti contro la Cremonese di Davide Nicola. Possibile recupero anche per Wesley, che sta smaltendo il problema alla caviglia con lavoro personalizzato.

Ti potrebbe interessare Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv AS Roma Calcio News 24/7

Restano fuori El Shaarawy, fermato da un’infiammazione al tendine d’Achille, e Ferguson, alle prese con un fastidio alla caviglia sinistra.

La Roma aspetta Dybala. Non al massimo, ma determinato a stringere i denti per tornare protagonista in questa fase chiave della Serie A.