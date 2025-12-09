Dybala lascia la Roma? Boca e Benfica alla finestra per l’argentino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Dybala e la Roma, un rapporto arrivato al capolinea

Il futuro di Paulo Dybala appare sempre più distante dalla roma. Le trattative per un possibile rinnovo si sono arenate e il clima attorno all’attaccante argentino si è progressivamente incrinato. La sensazione è chiara: l’avventura in giallorosso sta per chiudersi e il prossimo mercato potrebbe sancire l’addio definitivo. Nonostante i recenti problemi fisici, la qualità di Dybala continua a renderlo uno dei giocatori più determinanti del panorama internazionale.

Il sogno Boca Juniors e la spinta della Bombonera

Il Boca Juniors è il club oggi più deciso a mettere le mani sul talento argentino. Gli Xeneize vedono in Dybala il profilo ideale per alzare il livello della rosa e rilanciare le ambizioni nella Copa Libertadores. A Buenos Aires sono convinti che il suo arrivo avrebbe un impatto tecnico e mediatico enorme, alimentando un entusiasmo che solo la Bombonera sa generare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Benfica conta su Mourinho per convincerlo

Nella corsa non c’è solo il Boca. Anche il Benfica è pronto a muoversi con decisione. Il club portoghese immagina Dybala come leader tecnico in un progetto che punta a tornare competitivo in Europa. La presenza di José Mourinho sulla panchina di Lisbona rappresenta un dettaglio pesante. Il rapporto costruito a Roma tra i due potrebbe rivelarsi decisivo per orientare la scelta del giocatore.

La scelta finale del campione argentino

Ora tutto passa dalle decisioni di Paulo Dybala, diviso tra il richiamo della patria e la volontà di restare nel calcio europeo che conta. Qualunque sarà la sua destinazione, il suo nome resterà al centro delle grandi manovre del prossimo calciomercato.