Dybala, futuro in bilico: la Roma apre all’addio, il Boca spera

La svolta sul futuro di Paulo Dybala

Il futuro di Paulo Dybala sembra avviarsi verso un punto di svolta. Le numerose assenze per infortunio degli ultimi mesi hanno inciso sulle valutazioni della Roma, che avrebbe deciso di non opporsi a un’uscita del campione argentino alla scadenza naturale del contratto, fissata a giugno 2026. Una scelta ponderata, legata anche all’ingaggio elevato percepito dall’ex Juventus, difficilmente sostenibile nel lungo periodo.

La posizione della Roma

In casa Roma il cambio di strategia appare chiaro. La fiducia tecnica nei confronti di Dybala non è in discussione, ma la discontinuità fisica ha spinto il club a valutare un futuro senza rinnovo. La possibilità di liberarlo a parametro zero consentirebbe una gestione più sostenibile del monte ingaggi e una pianificazione più chiara per le prossime stagioni.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Boca Juniors osserva con cautela

Dall’Argentina il Boca Juniors segue con attenzione. L’idea di riportare Dybala a casa affascina l’ambiente, ma resta subordinata alla volontà del giocatore. A confermarlo è stato Marcelo Delgado, che ha parlato di una valutazione prudente, in attesa di segnali concreti. L’ingaggio rappresenta un ostacolo evidente, ma la scadenza contrattuale apre scenari interessanti.

Il ruolo di Leandro Paredes

Un elemento chiave potrebbe essere Leandro Paredes. Il suo legame con Dybala, unito alla presenza tra Boca Juniors ed Europa, potrebbe favorire il dialogo e rendere più credibile un ritorno in patria.

Ti potrebbe interessare Laurienté, gennaio caldo: la valutazione apposta dal Sassuolo Calciomercato News

Il futuro di Paulo Dybala non è più scontato a Roma. Il tempo delle riflessioni è iniziato, e il Boca Juniors resta alla finestra, pronto a cogliere l’occasione giusta.